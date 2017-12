Fietser valt over hond 02u40 0

Een vrouw is afgelopen vrijdag lichtgewond geraakt toen ze met haar fiets over een hond is gevallen. Een man van 53 jaar was met de hond aan de leiband over het wandelpad aan het wandelen in het Nachtegalenpark. Ze liepen in de richting van horecazaak 'Dikke Mee'. Uit de andere richting kwam een fietsster aangereden Ze had de hond niet gezien en reed over het dier. Zelf kwam ze ten val. Omstaanders belden een ambulance. De vrouw van 74 jaar raakte lichtgewond en werd in het ziekenhuis verzorgd. Later op de dag mocht ze al naar huis. De hond jankte even na de aanrijding, maar bleef verder ongedeerd. (PLA)