Fietser neergestoken in Park Spoor Noord TWEE DERTIENJARIGEN OPGEPAKT VOOR POGING DOODSLAG PATRICK LEFELON

27 juli 2018

02u38 0 Antwerpen Een 35-jarige fietser is woensdagavond in elkaar geslagen en neergestoken in Park Spoor Noord. De man verkeert in levensgevaar. De politie heeft twee allochtone jongens van 13 jaar en twee familieleden van 18 jaar gearresteerd. De twee meerderjarigen worden beticht van poging doodslag.

"Het zag er op het eerste gezicht uit als een stevige vechtpartij", zegt een skater die een vaste bezoeker is van het skatepark in Park Spoor Noord, onder het viaduct van de Noorderlaan. De mannen waren wat verderop aan het skaten toen zij ineens tumult hoorden onder het viaduct. Een groepje van vier tot vijf jongens sleurden een oudere man van de fiets, bewerkten hem met hun vuisten en trapten hem tegen de grond. Toen de man al op de grond lag, moest hij nog verschillende slagen en stampen incasseren.





Eén van de skaters: "Wij kwamen kijken wat er aan de hand was en hebben die gasten dan aangemaand ermee op te houden. Die jongens zijn dan weggelopen. Niemand van ons had meteen gezien dat er een mes was getrokken."





Schedelbreuk

Pas toen de hulpdiensten de verzorging van de bewusteloze man opstartten, bleek dat hij twee messteken aan zijn hoofd had opgelopen en daardoor een schedelbreuk had. De man werd met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Donderdag verkeerde hij nog altijd in levensgevaar.





De politie pakte woensdagnacht twee verdachten op. Het gaat om allochtone jongens van 13 jaar die in de Stuivenberg-wijk wonen. Parketwoordvoerder Ken Witpas: "Één van deze jongens is reeds zeer goed gekend bij het gerecht. Beide dertienjarigen werden voorgeleid voor de jeugdrechter. Het parket heeft aan de jeugdrechter gevraagd om hen in een gesloten instelling te plaatsen." Gisteravond was de beslissing van de jeugdrechter nog niet bekend.





In de loop van donderdagochtend werden ook een 18-jarige broer en een 18-jarige nonkel van één van de minderjarige jongens opgepakt. Zij zullen vanmorgen voor de onderzoeksrechter worden geleid die beslist over hun voorlopige aanhouding.





Oudere broers

Parketwoordvoerder Ken Witpas: "De onderzoeksrechter is gelast met een onderzoek naar een poging tot doodslag. De aanleiding voor deze feiten is onduidelijk. Er zou sprake zijn van een eerdere confrontatie tussen het slachtoffer en één van de dertienjarige jongens. De man zou de jongens bedreigd hebben. De twee dertienjarige zouden dan hun oudere broers hebben opgetrommeld om "verhaal" te halen tegen de oudere man. De lokale recherche zoekt deze piste verder uit."





Tumult

Het is ook onduidelijk wie de messteken heeft toegediend. Er is wel een getuige die iemand met een mes in de hand heeft gezien. Of die persoon in het tumult het mes heeft gebruikt of aan iemand anders heeft doorgegeven, moet eveneens worden uitgezocht.