Fietser komt onder oplegger terecht 05 juli 2018

Een 53-jarige fietser is woensdagochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op het Kielsbroek.

De aanrijding gebeurde rond 10.30 uur toen één van de vrachtwagens van bouwfirma Aertssen vanaf Kielsbroek de Emiel Vloorstraat opdraaide. Voor de trucker is dit een vast traject omdat Aertssen betrokken is bij de versteviging van de Scheldekaaien op Antwerpen-Zuid. De bedienden van het vlakbijgelegen Esso-station hoorden ineens een luid remgeluid en zagen dan mensen naar de zijkant van de vrachtwagen rennen.





Esso-medewerkers vertellen: "De fietser kwam vanuit de richting stad gereden en reed rechtdoor richting Hoboken. De vrachtwagen draaide rechtsaf de Emiel Vloorstraat op. Normaal kan het daar niet tot een botsing komen, want er staan verkeerslichten. Tenzij één van de twee betrokkenen door het rode licht is gereden."





Volgens de politie waren de omstandigheden van het ongeval niet duidelijk. Woordvoerder Willem Migom: "De fietser raakte zwaargewond. Hij had verschillende breuken opgelopen en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In de loop van de dag stabiliseerde zijn toestand en week het levensgevaar."





De procureur stuurde een verkeersdeskundige om het ongeval in kaart te brengen. Daarvoor bleef de Emiel Vloorstraat tot 's middags afgesloten in de richting van Hoboken.





Op hetzelfde kruispunt gebeurde enkele weken eerder al een aanrijding met een bromfiets en een personenwagen. De bromfietser raakte toen lichtgewond. De chauffeur gaf toe dat zij de bromfietser niet had opgemerkt. (PLA)