Fietser gewond na frontale aanrijding met wagen Sander Bral

22 maart 2019

Een fietser is gewond geraakt bij een ongeval aan de Oudesteenweg in Antwerpen-Noord op donderdagavond. Een wagen kwam uit de Dahliastraat en wilde de Oudesteenweg op rijden. De bestuurder werd geconfronteerd met de fietser voor hem en kon niet meer op tijd stoppen. Het slachtoffer belandde tegen de voorkant van de wagen en kwam op de grond terecht. De veertigjarige bestuurder ontfermde zich samen met omstaanders meteen over het slachtoffer. Die werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Geen van de twee betrokkenen reed onder invloed van alcohol.