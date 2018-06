Fietser (53) gewond na crash met wagen 25 juni 2018

Een fietser van 53 jaar is vrijdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding. Het ongeval gebeurde toen een wagen vanuit de Dokter Veeckmanslaan op het Kiel kwam om zo de Boomsesteenweg op te rijden.





De bestuurder, een vrouw van 31 jaar, keek naar het verkeer links van haar, dat uit de richting van Brussel kwam. Toen de weg vrij was, reed ze de Boomsesteenweg op. Er volgde een luide knal want de fietser kwam langs rechts aangereden. Die werd geraakt met de voorkant van de wagen. De man viel op de grond en werd met een ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer liep geen zware verwondingen op. (BSB)