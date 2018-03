Fietser (30) door tram gegrepen 07 maart 2018

Een fietser kwam maandagavond in aanrijding met een tram in de Brusselstraat ter hoogte van de Karel de Grote hogeschool. De tram kwam van de Bolivarplaats en reed richting Zuid toen de 30-jarige fietser de fietsoversteekplaats afsloeg over de tramsporen. De fietser werd in zijn zij gegrepen door de tram en kwam ten val. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Zijn zwaar beschadigde fiets werd meegenomen naar het politiekantoor. (BSB)