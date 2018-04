Fietsenwinkel neemt Vespa Shop over 04 april 2018

De bekende Vespa Shop aan het Hessenhuis is overgenomen door de eigenaars van de tegenovergelegen fietsenwinkel L'expres. Guy Lefever en zijn vennoot Marc Van Bossuyt baten sinds een maand Vespa Shop L'expres uit, verwijzend naar de fietsenwinkel.





"Hier droom ik al vijftien jaar van", vertelt Guy. "Ik rij zelf met een Vespa dus ik kwam geregeld in de winkel. Ik betrapte me er telkens om dat ik meteen nadacht hoe ik het anders zou aanpakken." Hoewel het concept hetzelfde is, kreeg het geheel een frisse en moderne look aangemeten. Volgens Guy heeft de overname niets te maken met de groeiende populariteit van de scooter door de vele werken, al ontkent hij niet dat dat een rol heeft gespeeld. "De mobiliteit in Antwerpen is catastrofaal. Vroeger kochten mensen een Vespa omdat het een icoon is. Vandaag kopen mensen een Vespa echt als vervoersmiddel", aldus Guy. (ADA)