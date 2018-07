Fietsenstallingen beter beveiligen met slimme technologie 25 juli 2018

02u47 0

Caroline Bastiaens, CD&V-schepen voor Economie, lanceert het voorstel om grote fietsenstallingen op diefstalgevoelige plaatsen te beschermen met slimme technologie. Ze laat zich inspireren door de Velo-Pass. Dat digitaal paspoort voor de fiets wordt deze week gelanceerd.





Jaarlijks worden in Antwerpen circa 4.000 fietsen gestolen. De Velo-Pass moet dieven afschrikken. Elke fiets krijgt een unieke code die de eigenaar kan registreren in een centrale databank. Bij diefstal is het veel moeilijker om de fiets nog in België kwijt te kunnen. "Op basis van deze technologie moeten we ook onze onbemande fietsenstallingen kunnen beveiligen", denkt Caroline Bastiaens. "Hoe het kan werken? Wie zijn fiets wil parkeren in een 'slimme' fietsenstalling, scant bij het binnengaan de Velo-Pass op de fiets én een A-kaart voor Antwerpenaren of de identiteitskaart voor niet-Antwerpenaren. De fietsenstalling onthoudt de combinatie kaart-fiets. Als je wil buitengaan, openen de poortjes enkel als dezelfde combinatie van Velo-Pass en kaart wordt herkend."





Camerabeelden langs de omheinde fietsenstalling registreren de fietsers. Stel dat iemand er een gestolen en geseinde fiets wil achterlaten, dan kan die persoon eenvoudiger worden opgespoord. Er is dus een hogere kans om een gestolen fiets terug te vinden. (PHT)