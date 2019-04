Fietsenstalling in Wolfstraat weer open Jan Aelberts

01 april 2019

14u40 1 Antwerpen De vernieuwde fietsenstalling in de Zurenborgse Wolfstraat is sinds vandaag opnieuw open. De afgesloten stalling biedt plaats aan 140 gewone fietsen en 10 bakfietsen.

Op 3 december vorig jaar startte de renovatie van de buurtfietsenstalling in de Wolfstraat. Het gebouw werd tot de betonnen structuur gestript en de twee niveaus werden verbonden met een nieuwe trap. De trap is uitgerust met fietsgoten en een gemotoriseerde transportband. Daarnaast is er een nieuwe ingang. Je kan er vanaf nu ook je elektrische fiets opladen en je lekke band plakken aan de fietsherstelpaal.

Wie een plaats wil huren, kan dat via buurtparkeren@antwerpen.be of op het nummer 03/338.21.85.