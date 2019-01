Fietsendief riskeert één jaar cel BJS

28 januari 2019

17u58 0

In Antwerpen riskeert een fietsendief één jaar cel. Een fietsenmaker bracht de feiten aan het licht omdat de dief onderdelen had proberen te kopen.

Beklaagde Yannick D.B. bood zich in de zomer van 2017 met een elektrische herenfiets aan bij een fietsenmaker op het Antwerpse Zuid. De jongeman wilde er een display en een oplader – onderdelen die op zijn fiets ontbraken – kopen. De uitbater vermoedde diefstal en wilde D.B. aan de praat houden tot de komst van de politie. Maar de beklaagde zette het ineens op een lopen. De fietsenmaker zette de achtervolging in en kon tijdens de vlucht ook enkele foto’s maken. Niet veel later kon de politie D.B. inrekenen. Zijn elektrische fiets bleek gestolen.

Vonnis op 25 februari.