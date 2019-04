Fietsende klanten maken kans op prijzen Jan Aelberts

12 april 2019

Wie zijn boodschappen tussen 20 april en 25 mei in Ekeren met de fiets doet, maakt kans op een prijs. Bij elke boodschap kan je een stempel krijgen bij de winkel. Een volle kaart gaat in de pot waaruit de winnaars later getrokken worden. Hoofdprijs is een nieuwe fiets. Een volledig overzicht van alle deelnemende winkels vind je hier.