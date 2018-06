Fietsdieven van straat geplukt 05 juni 2018

In de Leeuwerikstraat zag een getuige zondagochtend hoe twee andere mannen veel aandacht hadden voor enkele gestalde fietsen. Ze voelden telkens aan de sloten waardoor de getuige vermoedde dat het duo een fiets wilde stelen. De politie werd verwittigd en deed nazicht in de straat. Eerst zagen ze de eerste verdachte. Die was bezig aan een slot van een elektrische fiets. Wat verderop zagen ze zijn kompaan op een fiets. Bij controle vond de politie een tiental fietslichtjes. Die waren volgens de verdachten voor eigen gebruik. (BSB)