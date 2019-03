Fietsdieven opgepakt na tip van buurman Patrick Lefelon

29 maart 2019

In de Bleekhofstraat zag een getuige hoe een man en twee vrouwen een hele hoop fietsen in een lichte vrachtwagen aan het laden waren. Gezien de verdachte toestand werden meteen verschillende patrouilles aangestuurd. Het trio kon onderschept worden. In de laadruimte van het voertuig werden acht fietsen gevonden waarvan zeker één geseind stond als gestolen. Gezien de vaststellingen werd het voertuig in beslag genomen. De drie komen vandaag bij de onderzoeksrechter.