Fietsdief op heterdaad betrapt 24 januari 2018

In de Prinsstraat in Antwerpen kon de politie maandagavond een fietsdief betrappen. Een getuige belde de politie omdat een man aan fietsen aan het prutsen was. Bij aankomst van de politie wandelde de verdachte weg met een gestolen fiets en kon hij staande gehouden worden. De 49-jarige Pool is overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. Hij bleek in het bezit van twee kniptangen en een zaklamp. Die zijn in beslag genomen. (BSB)