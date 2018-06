Fietsdief met slijpschijf opgepakt 11 juni 2018

Twee veiligheidsagenten van Securail kregen zaterdagnacht rond 4 uur een man in de gaten die in de fietsenparking aan het Koningin Astridplein duidelijk een fiets wilde stelen. Ze hadden gezien hoe de verdachte van 38 jaar een slijpschijf had genomen om een fiets los te maken. Hij kon door de veiligheidsdiensten gestopt worden nog voor hij de fiets effectief kon stelen. Het interventieteam van de politie controleerde de verdachte. Hij had een rugzak bij met kniptangen, schroevendraaiers en een zakmes in. Het werkmateriaal werd in beslag genomen en de verdachte werd overgebracht naar de cel. (PLA)