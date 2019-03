Fietsdief met kniptang op heterdaad betrapt Sander Bral

15 maart 2019

Inspecteurs van het wijkteam van de lokale politie zagen donderdag een man ter hoogte van een brillenwinkel op de Meir die zich verdacht gedroeg. Hij werd even in de gaten gehouden en toen werd zichtbaar dat de man een kniptang op zich had. De verdachte kreeg wat verderop een plooifiets in de gaten die achtergelaten was tegen de gevel van een pand. Hij kwam dichter en bukte zich om het sloot door te knippen. De inspecteurs die zich eigenlijk vooral bezig houden met winkeldiefstallen, stapten op de man af en maakten zich kenbaar als politie. Ze sloegen de man meteen in de boeien. Eerst probeerde hij er nog onderuit te komen met het verhaal dat de fiets van een vriend was. Maar wat later kwam ook de eigenares van de fiets toe en dat bleek toch iemand anders te zijn. De verdachte van 38 jaar werd gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.