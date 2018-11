Fietsdief gaat getuige te lijf met slijpschijf maar wordt overmeesterd Sander Bral

21 november 2018

Een burger merkte dinsdagavond in de Korte Winkelhaakstraat in Antwerpen-Noord een man op die een fietsslot had doorgesneden. De man sprak de verdachte hierop aan, waarop deze een slijpschijf uit zijn tas nam en probeerde de getuige te slaan. Een voorbijganger schoot te hulp en samen kon de verdachte man overmeesterd worden. Een ploeg van het verkeersondersteuningsteam van de politie was als eerste ter plaatse en kon de verdachte in bedwang houden tot de aankomst van een combi. De dertigjarige verdachte bleek gekend bij de politie als veelpleger en was in het bezit van twee slijpschijven, batterijen, een pruik en een aantal moersleutels. Gezien de betrapping op heterdaad en zijn agressie tegenover de getuige werd hij gearresteerd met het oog op voorleiding bij de onderzoeksrechter.