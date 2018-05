Fietsdief demonteert voorwiel 12 mei 2018

02u43 0

De politie werd gisterochtend naar de Schildersstraat geroepen. Daar was een man bezig met het voorwiel van een fiets te stelen. Het was een van de camera-operatoren in de telecommandokamer die de verdachte situatie had opgemerkt. Al gauw kwam er meer informatie binnen dat het zou gaan om een verdachte die kwam aangelopen met een damesfiets zonder voorwiel. Hij monteerde zijn vers gestolen voorwiel op de damesfiets en wandelde verder in de richting van de leien, met de fiets aan de hand. Een van de aangestuurde patrouilles kon de man tegenhouden. Hoewel hij een steeksleutel op zak had en zich zenuwachtig gedroeg, gebaarde hij zich van krommenaas. De man van 38 jaar werd meegenomen naar het cellencomplex. De technische dienst van de politie demonteerde het voorwiel van de damesfiets en monteerde het opnieuw aan de fiets waar het wiel aan toebehoorde. (BSB)