Fietsdief (38) op heterdaad betrapt Sander Bral

18 januari 2019

In de Paleisstraat in het stadscentrum werd donderdagvoormiddag een fietsdief op heterdaad betrapt. Een man verwittigde de politie omdat hij zag hoe iemand aan verschillende fietsen in een stalling aan het prutsen was. Bij aankomst van de politie zette de 38-jarige verdachte het op een lopen, maar hij kon na een korte achtervolging gevat worden. De eigenaar van de fiets moest vaststellen dat haar fiets en haar slot beschadigd werden, waardoor de fiets niet meer bruikbaar was.