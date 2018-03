Fietsbus wordt op 14 maart gelanceerd 06 maart 2018

De fietsbus, die passagiers van de ene oever van de Schelde naar de andere moet brengen, wordt op 14 maart gelanceerd.





Havenwerknemers die tussen de Rechter- en de Linkerscheldeoever pendelen met de fiets, hadden tot voor kort één zekerheid: bij gebrek aan een noordelijke fietsverbinding tussen beide oevers moesten ze véél kilometers trappen. In sommige gevallen zelfs zoveel dat de auto het enige alternatief is. Daar komt vanaf 14 maart verandering in. Samen met Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts lanceert het Havenbedrijf de fietsbus.





"De fietsbus wordt een efficiënte en betrouwbare verbinding voor fietsers die op de ene oever wonen, maar op de andere oever werken", zegt de woordvoerster van het Havenbedrijf. "Zij kunnen voortaan aan verschillende haltes terecht waar ze, samen met hun fiets, de bus op kunnen die hen door de Tijsmans- en/of Liefkenshoektunnel brengt." (BJS)