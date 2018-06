Fietsbus krijgt aparte busstrook 28 juni 2018

Sinds 3 april kan elke havenwerknemer gratis de fietsbus door de Tijsmans- en de Liefkenshoektunnel nemen. De fietsbus bespaart mensen die met de fiets de Schelde of het Kanaaldok over willen een lange omweg. Ondertussen hebben al ruim 25.000 pendelaars er gebruik van gemaakt. Om het traject efficiënter te maken, kan de bus vanaf deze week gebruik maken van een aparte bus rijstrook richting Rechteroever, voordat ze de Liefkenshoektunnel ingaat. Ook het collectief vervoer in de haven, dat onder andere wordt verzorgd door I-BUS, mag van de strook gebruik maken. Aan de hand van feedback van de gebruikers besliste Havenbedrijf Antwerpen verder nog om de halte van de fietsbus aan het Tolplein te verplaatsen, waardoor het totale traject 10 minuten korter zal zijn. (BJS)