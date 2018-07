Fietsbanden bijpompen? Check de app BELGISCH MERK COWBOY WIL OOK HIPPE ANTWERPENAAR OP DE E-BIKE DIETER LIZEN

20 juli 2018

02u35 0 Antwerpen Het nieuwe, Belgische merk voor e-bikes, Cowboy, heeft een gloednieuwe winkel geopend in de Kloosterstraat. Opvallend: via een app kun je weten wanneer je de banden van de elektrische fiets best bijpompt en hoe lang de batterij nog meegaat.

Cowboy is een start-up van drie jonge ondernemers die het zelf beu waren om in de file te staan. Adrien Roose en Karim Slaoui richtten in het een verleden ook mee restaurantkoerierdienst Take Eat Eeasy op, Tanguy Goretti stond aan de wieg van Djump, een concurrent van Uber, die zijn diensten stopte in juni 2015. Nu stort het trio zich samen op de elektrische fietsen. "We wilden meer stedelingen op de fiets voor hun woon-werkverkeer", zegt Adrien Roose, CEO van Cowboy. "Daarbij keken we naar een slimme elektrische stadsfiets in het topsegment, aan de laagst mogelijke prijs. Enige probleem: we kenden wel iets van start-ups, maar niet van fietsen bouwen. We besloten om ons te omringen met de beste ontwikkelaars in de industrie. Na een jaar van testritten en dingen uitproberen zijn we in april tot ons eindproduct gekomen: Cowboy, een slimme elektrische fiets die via een app verbonden kan worden met de smartphone."





De app analyseert het gebruik van de fiets en geeft onder meer aan hoe snel je rijdt, hoever je nog kan rijden met de batterij en wanneer je je banden moet oppompen. De intuïtieve ondersteuning bij het trappen maakt versnellingen overbodig. Als je vertrekt aan een rood licht of bergop of tegen de wind in fietst, zal de motor als vanzelf hogere wattages produceren. En dankzij geïntegreerde voor-, achter-, en remlichten wordt de zichtbaarheid van de fietser bij valavond en 's nachts ook verhoogd.





De locatie voor de Antwerpse winkel van Cowboy is niet toevallig de Kloosterstraat. "We denken dat mensen die hier komen winkelen ons doelpubliek zijn", zegt operationeel directeur Charles Van Haverbeke. "Ze houden van mooie dingen met een goed design, ze hebben ook tijd zodat we de fiets kunnen uitleggen. Doordat de straat autoluw is en de nabijheid van het fietspad op de kaaien, kunnen ze hier ook een goede testrit houden."





De nieuwe fiets doet het alvast goed in het stadsverkeer. Staatssecretaris Philippe De Backer mocht gisteren even tegen een auto racen van aan het Havenhuis op het Eilandje tot aan de nieuwe showroom van Cowboy in het midden van de Kloosterstraat. De Backer klokte af op 9 minuten en 46 seconden, ongeveer 6 minuten en 40 seconden sneller dan de wagen. Die laatste moest wel vooral lang achter een parkeerplaats zoeken.





De fiets kost 1.790 euro. Tegen het einde van deze zomer hoopt de start-up in totaal 1.000 fietsen te verkopen. "We zitten zeker op schema om dat aantal te halen", zegt Adrien Roose. Wie vandaag een e-bike van Cowboy wil, moet rekenen op een levertermijn van een maand. Tegen het einde van deze maand moet die termijn al naar 5 dagen zijn teruggebracht.