Fiets kan sneller zijn dan auto in haven 21 maart 2018

Eén op de drie werknemers in de haven op Linkeroever die met de auto komt, zou minstens even snel op het werk geraken met de fiets. Vooral dan met de elektrische fiets. Dat is het meest opmerkelijke resultaat van een onderzoek naar alternatieve mobiliteit bij 11.800 werknemers.





Het onderzoek werd besteld door Voka en Alfaport. D0e studie haalt een hoge betrouwbaarheid, aangezien 65 procent van alle vaste werknemers in de Waaslandhaven werd bevraagd. Een ander verrassend resultaat is dat drie op de vier werknemers kan carpoolen met elkaar.





Voka en Alfaport willen graag gesprekken aanknopen met de beheerders van de infrastructuur. Samen met de bedrijven hebben de twee organisaties een lijstje met prioriteiten opgemaakt om tot een echte modal shift (alternatieven voor de auto) te komen.





"De overheden moeten snel werk maken van een fietsbrug over de E34. Ook de oprichting van park-and-bikes buiten de werfzones zijn een noodzaak", zegt Dirk Bulteel (Voka). (PHT)