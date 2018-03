Fiasco in sociale woningbouw: "Slaapkamer ouders vol met schimmel" 02 maart 2018

02u41 0 Antwerpen Nadat uw krant dit weekend het fiasco in de sociale woningbouw blootlegde, duiken steeds meer verhalen op over wantoestanden. Dat van J. bijvoorbeeld: terwijl in zijn ouderlijk huis in Antwerpen de schimmel tegen de muren kruipt, loopt bij elke regenbui de garage van zijn sociale woning in Brasschaat onder.

"Door de regen is de muur van de slaapkamer kletsnat geworden, waardoor die nu vol schimmel staat. Door het vocht zijn er ook barsten gekomen en is de muur op verschillende plaatsen afgebrokkeld. Mijn ouders, beide zeventigers, slapen in deze omstandigheden. Dit is onverantwoord."





J. - hij wil uit gêne anoniem blijven - leidt ons rond in de woning van zijn ouders in de Duinstraat in Antwerpen-Noord. Het koppel kocht het appartement 10 jaar geleden van de sociale huisvestingsmaatschappij Arro Antwerpen. "Men verzekerde ons dat alles in orde was. Ik had geen argwaan: dit was nieuwbouw, door de overheid gesubsidieerd. Ik was verkeerd."





Meermaals heeft J. geprobeerd om de aannemer, die overduidelijk nalatig is geweest, ter verantwoording te roepen. Zonder succes. "Hij is failliet en onvindbaar", zucht J.





Niet op de hoogte

Arro Antwerpen is niet op de hoogte van de problemen in de Duinstraat. "Dit project werd verkocht in 2007. Onze laatste correspondentie gaat terug tot in 2011", zegt Sam Bellengé. "Wij hebben wel vernomen dat het aannemingsbedrijf werd overgenomen en in 2012 failliet werd verklaard."





Alsof de duivel ermee gemoeid is, wordt J. al enkele jaren in zijn eigen sociale woning in Brasschaat met vochtproblemen geconfronteerd. "De garage is zo lek als een zeef", zegt hij. "In het huis zelf waren er in het verleden trouwens ook lekken. Blijkbaar was de aannemer de leidingen vergeten aan te koppelen. Ik had beter een woning op de private markt gekocht en het zelf gerenoveerd."





Sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen heeft weet van de problemen op de voormalige Pidpa-site in Brasschaat en onderneemt juridische stappen tegen de aannemer. "Er is een schadedossier opgesteld en we hebben een advocaat in de arm genomen", bevestigt directeur Peter van Hoffelen. (BJS)