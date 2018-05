Femke Meeusen hoogste 'nieuwkomer' op lijst Groen 25 mei 2018

Groen trekt met een 'witte' top-5 naar de verkiezingen voor de districtsraad Antwerpen. De huidige districtsschepenen Tom Van den Borne en Lieve Stallaert worden uitgespeeld als nummers 1 en 3. Femke Meeusen (27), ex-voorzitter van Jong Groen Antwerpen, staat op de tweede plek.





Groen scoorde in 2012 uitstekend in het district Antwerpen en veroverde vijf zetels. Tom Van den Borne gaat uit van een verdere groei. "Daarom wisselen we ervaren kandidaten af met nieuwe gezichten." Dat blijkt ook uit het nummer 4: Simon Verreet (32), een stafmedewerker bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. Groen-fractieleidster Anne Poppe staat vijfde. De rest van de top-9 bestaat uit Anna Touré, die Malinese roots heeft, districtsraadslid Gina Verstraeten, Staf De Vos (die een platenzaak runt) en de 22-jarige Amber Paris. Zij treedt als jonge politica in de voetsporen van haar grootvader Hugo en moeder Ilse Van Dienderen.





Accenten in het programma zijn een grondige facelift voor het Stadspark, een hoger budget voor de burgerbegroting en de omvorming tot fietsenstallingen van één of meerdere parkeervakken per straat. (PHT)