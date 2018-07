Feestvierder betrapt met hele hoop drugs 03 juli 2018

Felix D. uit Zemst riskeert twee jaar cel en 8.000 euro boete omdat hij in de Antwerpse discotheek Ampère werd betrapt met een arsenaal aan drugs op zak.





De security van de discotheek in de Simonsstraat nam Felix D. op 2 april apart omdat hij duidelijk onder invloed van drugs verkeerde. De twintiger was in het bezit van 17 xtc-tabletten, twee zakjes cocaïne, zes zakjes ketamine en een zegel LSD.





Felix D. verklaarde dat de drugs voor eigen gebruik bestemd waren. Hij bestempelde zichzelf als 'een zware gebruiker'. Ondanks zijn jonge leeftijd verscheen Felix D. al vier keer voor de rechter wegens drugsfeiten. De laatste veroordeling dateert van vorige zomer toen hij tijdens het festival Summerfestival op Linkeroever op dealen was betrapt.





Zijn advocaat vroeg om zijn cliënt verslavingstherapie op te leggen.





Vonnis op 13 juli. (BJS)