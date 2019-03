Fedasil denkt aan asielcentrum vlak bij woning burgemeester Bart De Wever philippe truyts

09 maart 2019

12u20 0 Antwerpen Fedasil onderzoekt of een tijdelijk asielcentrum voor 120 asielzoekers met een handicap in het voormalige klooster en rusthuis tussen de Herentalsebaan en de Ergo de Waellaan kan worden ondergebracht. Dat complex ligt op een goede 100 meter van de woning van Bart De Wever (N-VA).

Federaal minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) besliste vorige maand om het aantal asielplaatsen tijdelijk met 3.250 te verhogen. Eén van de locaties die in aanmerking komt, is het vroegere klooster van de Zusters van het Heilige Hart in Deurne. “We zoeken een gebouw dat geschikt is voor het opvangen van asielzoekers met een handicap én hun gezin”, zegt Fedasil-woordvoerster Mieke Candaele in de kranten van het Mediahuis. Het complex dateert van 2003. Zowel het rusthuis, het kloostergedeelte als de grote tuin werd begin 2018 te koop aangeboden. Volgens het kabinet van minister De Block zal Fedasil in de eerste plaats rekening houden met kostprijs, timing en praktische haalbaarheid. De nabijheid van het huis van de Antwerpse burgemeester, zou niet meespelen in de afweging.

Het stadsbestuur leek niet op de hoogte van de plannen van Fedasil. “Wij zijn hierover niet gecontacteerd”, zegt Johan Vermant, woordvoerder van De Wever. “Wij zullen het dossier grondig bestuderen als de federale overheid hiermee verder wil gaan. Aar we wijzen er wel op dat Antwerpen al het grootste aantal vluchtelingen en subsidiair beschermden telt. We zijn de meest solidaire stad van Vlaanderen. Dat mogen we niet ondergraven door extra druk op het stedelijk weefsel.”