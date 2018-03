Fasewissel Noorderlaan weer uitgesteld 01 maart 2018

Door de ijskoude temperaturen wordt de fasewissel voor de Noorderlaan opnieuw uitgesteld. De deadline van eind maart om de hele Noorderlaan gebruiksklaar te krijgen, komt door het winterweer nu echt in gevaar. "Normaal ging vrijdag het autoverkeer terug over de gewone rijbaan mogen rijden, maar dat gaan we niet halen", zegt Cheryl Horemans, woordvoerder van de Noorderlijn. "Of het volgende week wel zal lukken is ook twijfelachtig, want dan wordt er regen voorspeld. Om het asfalt te gieten moet het minstens acht graden zijn en droog zijn." Ook het planten van bomen en betonneren is momenteel niet aan de orde door de vrieskou. "Op de Noorderlijn-werf aan de Leien zijn er enkele ploegen technisch werkloos, maar de meeste van onze arbeiders werken wel gewoon door". (DILA)