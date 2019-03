Farma en chemie stellen jobs voor in Kinepolis Antwerpen Jan Aelberts

20 maart 2019

10u38 0 Antwerpen De chemie- en farmasector stelt vanavond tussen 17 en 21 uur zijn vacatures voor in Kinepolis Antwerpen. De jobbeurs ‘We Are Chemistry’ verwacht 500 studenten en werkzoekenden.

Bijna alle grote spelers zijn aanwezig, van Agfa-Gevaert, BASF en Bayer tot ExxonMobil en Umicore. De sector is vandaag goed voor 61.000 jobs in Vlaanderen, maar bijna 1 op 3 werknemers is ouder dan 50 jaar. Om de vergrijzing op te vangen, moeten de bedrijven elk jaar 2.000 mensen aannemen. Toch kiest amper 1 op 5 studenten voor een technische of wetenschappelijke opleiding. Gevolg: het aantal openstaande vacatures in de chemie en farma is op een jaar tijd verdubbeld tot 1.500. Bijna 1 op 3 bedrijven heeft vacatures die al meer dan een jaar openstaan. Daar wil de jobbeurs in Kinepolis wat aan doen. Meer info vind je hier.