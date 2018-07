Fandorp aan Kaaien mogelijk dubbel zo groot 02 juli 2018

Het Fandorp op de Scheldekaaien zou voor de mogelijke kwartfinale tegen Brazilië plaats kunnen bieden aan 20 tot 25.000 toeschouwers. Organisator Pieter Verhoeven wil dat doen met een extra scherm achter het huidige. Eerst moeten de Rode Duivels dan wel Japan opzijzetten in de achtste finales.





0 Net zoals bij de andere poulematchen barstte het Fandorp donderdag in de wat vreemde wedstrijd tegen Engeland uit zijn voegen. De capaciteit van 10.000 toeschouwers bleek te krap. Heel wat fans moesten op zoek naar een café om de Belgen te zien winnen. Begin deze week zit de organisator van het grote scherm op de Plantinkaai met de stad samen over een eventuele uitbreiding. Te laat in elk geval voor België-Japan. (PHT)