Fandag KFCO Beerschot Wilrijk krijgt nieuwe look 19 juli 2018

02u37 0

KFCO Beerschot Wilrijk is volop bezig met het stadion een upgrade te geven. Ook de fandag krijgt een nieuwe look. Op zaterdag 28 juli zijn de supporters welkom op het Olympia stadion voor de vernieuwde fandag. "Niet meer op de parking maar in het vernieuwde stadion. De ploegvoorstelling en de kennismaking met onze spelers en trainers blijven centraal staan. De signeersessies van de spelers zullen plaatsvinden langs het veld. Op die manier kan de parking gebruikt worden voor wagens", klinkt het. Voor de jongsten zijn er springkastelen en zelfs een klimtoren van elf meter en zes trampolines. De spelers en hun trainers zijn er de hele dag voor de supporters. De fans kunnen niet enkel kijken naar een training, ze kunnen ook enkele oefenvormen meedoen. Tien kinderen mogen meetrainen met hun idolen. "Tien andere fans mogen met hun favoriete speler een strafschoppentornooi doen. Martijn Debbaut is een wereldtopper freestyle voetbal. Hij komt z'n kunstjes tonen en daagt onze spelers uit voor een wedstrijdje pannavoetbal." Wie de kleedkamers eens wil bezoeken, moet zich inschrijven voor een rondleiding van 10.30 uur tot 11 uur. Mail naar community@beerschotwilrijk.be met duidelijke vermelding van het aantal deelnemende personen. (ADA)