Fandag en galamatch voor Antwerp FC 18 juli 2018

De Wereldbeker zit erop, tijd voor het nieuwe voetbalseizoen in ons land. Antwerp FC begint er op zondag 29 juli aan op het veld van Charleroi en speelt op 4 augustus thuis tegen Kortrijk. Maar eerst is er op zaterdag 21 juli de jaarlijkse fandag.





De supporters zijn welkom vanaf 13 uur op de beide parkings voor Tribune 1. Een ticket kost 5 euro, maar tot 15 jaar mag je gratis binnen. De Fan Dag duurt tot 18 uur.





Zondag is er om 16 uur een galamatch tegen het Griekse Panathinaikos FC. Kaarten daarvoor zijn woensdag 18 en donderdag 19 juli te koop in de Ticket Corner, maar ook in de fanshop tijdens de fandag. (PHT)