Familie Y. vecht eigen “war on drugs” uit

13 februari 2019

21u03 0 Antwerpen Gewezen hoofdplanner Marsin Y. die tot midden 2017 bij havenbedrijf DP World werkte, ontkent ooit enige informatie te hebben doorgegeven aan drugsbendes. Het Antwerpse gerecht meent dat Marsin zijn achterneef Bayram Y. tipte, die zo grote ladingen cocaïne kon binnensmokkelen. Toen de samenwerking spaak liep, brak binnen de familie Y. een interne drugsoorlog uit. Marsin Y., zijn broer en zijn vader werden met de dood bedreigd.

Marsin Y. werd dinsdag samen met veertien andere verdachten gearresteerd in de grote politie-actie tegen de Assyrische familie Y. Volgens het Antwerpse gerecht hield de familie zich bezig met drugsinvoer, witwassen, corruptie en wapenhandel. Zij zou één van de grootste criminele organisaties in Antwerpen vormen. Hun favoriete vorm van inkomsten was de drugshandel. Tot er in augustus 2017 een kink in de kabel kwam. De samenwerking tussen kopstuk Bayram Y. en Marsin Y. liep spaak nadat een lading van 1,3 ton cocaïne was ontdekt. Een dag later werd Marsin Y. in de benen geschoten toen hij thuis zijn hond uitliet.

Advocaat Kris Luyckx: “Mijn cliënt Marsin Y. is voorafgaand aan dat schietincident al twee keer bedreigd geworden. Hij is zeer formeel. Hij heeft als planner bij DP World nooit meegewerkt of informatie doorgegeven aan drugsbendes. De man is in geen enkel drugsonderzoek verdacht geweest. Hij heeft een blanco strafregister. Hij is maar van heel ver familie van het vermeende kopstuk Bayram Y. Nadat hij was neergeschoten in 2017 heeft hij zelf ontslag genomen bij DP World. Hij heeft nu een andere job en houdt zich daarnaast enkel met zijn jong gezin bezig.”

Het havenbedrijf DP World reageerde gisteren op de aantijgingen dat haar medewerker Marsin Y. een cruciale rol zou gespeeld hebben in de drugsinvoer via containerkaai 1700.

Woordvoerder Kris Thieren van DP World: “DP World Antwerp werkt reeds gedurende verscheidene jaren erg nauw samen met federale politie en parket. We willen dan ook bevestigen dat de medewerker werkzaam was als planner in onze Antwerpse terminal. DP World heeft bij elk vermoeden van strafrechtelijjke feiten de politie ingelicht. Ook bij de opvolging van het schietincident en het gerechtelijk onderzoek daarna heeft DP World steeds in samenspraak met de politiediensten gehandeld.”

Na de breuk met Bayram Y. moest niet enkel Marsin het ontgelden. Ook zijn broer en zijn vader werden bedreigd. De ene werd door aanhangers van Bayram in elkaar geklopt. De andere vond ‘s morgens een kogel in zijn brievenbus. Tot hun eigen verbazing zijn zowel Marsin, zijn broer en zijn vader nu aangehouden.

Advocate Nathalie Van Sande: “De vader van Marsin Y. ontkent net als zijn zoon dat hij betrokken is geraakt bij een vete in de drugshandel. Ook van een zogezegde aframmeling zegt hij niets te weten.”

Huiszoeking in pastorie

Wie gistermiddag eveneens bijzonder ontstemd was, was bestuurslid Senol Yaramis van de Mar Jacob Chaldeeuwse Katholieke Kerk (VZW) in de wijk Stuivenberg. Het Antwerpse gerecht hield een huiszoeking in de pastorie van de kerk. De penningsmeester van de kerk, Ersin Y., werd gearresteerd en is één van de veertien aangehoudenen.

Bestuurslid Senol Yaramis: “Ersin is diaken en helpt de priester bij de misvieringen in onze kerk. Verder is hij penningmeester van de vzw van onze Chaldeeuwse kerkgemeenschap. De vzw heeft de pastorie als vast adres. Vandaar die huiszoeking. Maar er is niets gevonden wat de kerk in verband brengt met de zware misdrijven waarover de pers en het Antwerpse gerecht nu spreken. Ik ben beschaamd dat het gerecht onze kerkgemeenschap zomaar in verband brengt met drugshandel of andere criminele feiten.”