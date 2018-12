Gesponsorde inhoud Familie ontkent dat chauffeur

slachtoffer tegen hoofd schopte 24-jarig slachtoffer in levensgevaar, 23-jarige dader aangehouden Patrick Lefelon

29 december 2018

19u20 1

ANTWERPEN - Een 24-jarige man is vrijdag levensgevaarlijk gewond geraakt na een vechtpartij op straat in de Camille Huysmanslaan in Antwerpen. Volgens het parket ging er mogelijk een verkeersincident aan vooraf. Een buurtbewoner zag hoe een chauffeur op het hoofd van het slachtoffer bleef trappen. Die 23-jarige chauffeur is aangehouden. Zijn familie ontkent dat er geschopt is.

De verkeersruzie gebeurde vrijdagnamiddag. Twee mannen stopten in de Camille Huysmanslaan, één van de mooiere straten van het Antwerpse Kiel. Volgens het OM is een banale verkeersovertreding mogelijk de oorzaak van het incident. In elk geval stapten beide chauffeurs, de Turkse jongeman I.C. (23) en de Spaanse man Mohamed E.O. (24) uit. Beide mannen wonen in Antwerpen maar kenden elkaar niet.

Een buurtbewoner hoorde geroep en keek uit het raam.

“Ik zag die jonge chauffeur naast zijn auto staan. Hij riep naar een man die zeker dertig, veertig meter verder stond. Ze bleven roepen en tieren, en liepen langzaam naar elkaar toe. Je kon zo zien dat het foute boel zou worden.”

Hij vervolgt: “Allebei balden zij hun vuisten, maar de man van Turkse afkomst haalde als eerste uit. Met één rake hoekslag mepte hij de andere chauffeur tegen zijn hoofd. De man zakte in elkaar. Hij was in één klap knock out. Toen sloegen de stoppen bij die man helemaal door. Hij trapte keihard op het hoofd van het slachtoffer, deed een stapje opzij zodat hij beter geplaatst stond en trapte dan een tweede keer uit volle kracht op het hoofd van de man op de grond. Daarna gaf hij nog enkele lichtere trappen en boksen op het hoofd.”

Voorbijgangers en andere automobilisten kwamen tussenbeide. Ook Turkse familie van chauffeur I.C., die ter hoogte van het incident woont, kwam kijken wat er aan de hand was.

Een broer geeft zijn versie van de feiten: “Mijn broer stond samen met mijn moeder en tante naast zijn geparkeerde auto in de Camille Huysmanslaan. Ineens stopte die andere chauffeur en riep dat mijn broer fout geparkeerd stond. Hij begon te schelden en allerlei vunzige opmerkingen over mijn moeder te maken. “Wacht maar, ik ga parkeren en kom u dan afmaken”, riep de chauffeur en reed door. Hij parkeerde verderop en kwam teruggelopen. Eerst gaf hij mijn broer een duw. Die sloeg terug. De man liet zich vallen toen er enkele buurtbewoners kwamen kijken wat er aan de hand was. Hij speelde theater. Mijn broer heeft helemaal niet geschopt. De camera’s van de vlakbijgelegen bank kunnen dat bewijzen. ”

“Eenzijdige versie”

Chauffeur I.C. werd gearresteerd en aangehouden door de onderzoeksrechter. Advocaat Yigit Bayram die chauffeur I.C. bijstaat, is geschrokken van de snelle en eenzijdige berichtgeving van het Antwerpse parket.

Yigit Bayram: “De belangrijkste bekommernis van mijn cliënt is dat het goed komt met het slachtoffer. Mijn cliënt wordt afgeschilderd als een losgeslagen gek die het verkeer onveilig maakt. Dat is hij zeker niet. Hij is een jongeman met een eigen horecazaak en hecht veel belang aan een vriendelijke omgang met klanten. Of er effectief een verkeersruzie is geweest, is twijfelachtig. Het gaat hier om een verbale ruzie die ongewild is uitgedraaid op een vechtpartij.”

Levensgevaar

Volgens het Antwerpse parket was het slachtoffer Mohamed E.O., die de Spaanse nationaliteit heeft, wellicht al buiten bewustzijn na de eerste slag en moest na afloop met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Woordvoerster Caroline Van der Stokker van het parket: “De precieze aanleiding voor het schijnbaar zinloze geweld wordt nog verder onderzocht.”