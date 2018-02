Familie dient klacht in na dood Eddy Gillis 19 februari 2018

02u39 4 Antwerpen De 46-jarige Eddy Gillis is volgens zijn familie uit het leven gestapt omdat hij de pesterijen op het werk niet meer kon verdragen. De man werkte als chauffeur bij de dienst Stadsreiniging in Antwerpen. Eddy was het mikpunt van pesterijen geworden omdat hij kritiek had op collega's die het niet te nauw namen met de veiligheid. De familie heeft klacht ingediend bij de politie en heeft drie namen van pesters doorgegeven.

Het nieuws over de pesterijen tegen Eddy Gillis, die vorige maandag dood thuis werd aangetroffen, bracht dit weekend een golf van verontwaardiging op gang. Honderden mensen reageerden op de website van HLN.be hoe schandalig het wel was dat pesters een brave kerel als Eddy Gillis de dood in hadden gedreven. Eddy had twee weken geleden de krant gehaald als verdienstelijke Borsbekenaar omdat hij vorige zomer een verwarde man die zich voor het drukke verkeer op de Antwerpse Ring wilde gooien, had gered.





Pesterijen

Eddy liet aan zijn partner Maud en aan zijn familie een afscheidsbrief na. Zus Pascal: "In die brief heeft hij het ook over de pesterijen. "Aan al mijn haters en pesters op het werk: Fuck you!" Enkele dagen later hoorden wij enkele collega's bij Stadsreiniging bijzonder respectloos hadden gereageerd op de dood van Eddy. Iemand riep zelfs door de gang: "Ben blij dat hem dood is!" Dat was voor ons de druppel om naar de politie te stappen."





"De klacht is langs officiële weg nog niet bij ons binnen gekomen. Het intern onderzoek loopt nog", zegt Dirk Delachambre, woordvoerder van het Antwerpse stadsbestuur.





Kritiek op collega's

Eddy was het mikpunt van pesterijen geworden omdat hij kritiek had op collega's die het niet te nauw namen met de veiligheid. "Drinken tijdens het werk bijvoorbeeld. Daar kon Eddy niet tegen en dat liet hij ook merken", zegt een jongere collega. "Of zotte kuren uithalen zonder rekening te houden met de gevaren voor anderen. De collega's pikten de kritiek van Eddy niet. Het schelden werd erger en erger. Ik heb het zien escaleren tot het punt dat hij tijdens de middag zijn pauze elders moest nemen."





Drankmisbruik

De jonge collega heeft geen idee of de dienstleiding ooit optrad tegen het drankmisbruik en tegen de pesterijen. "Ik heb er te kort gewerkt om de reactie van de dienstleiding te kunnen inschatten. Wat ik wel weet, is dat enkele vakbondsdélégués niet de beste vrienden waren van Eddy." (PLA)