Fakkeltheater heeft nieuwe ticketbalie 31 januari 2018

02u34 0

Na meer dan 25 jaar is de ticketbalie van Het Fakkeltheater verhuisd uit de Reyndersstraat naar het hoofdgebouw in de Hoogstraat. Het voormalige 't Antwaerps Bierhuyske, dat in hetzelfde gebouw gevestigd was, werd omgevormd tot informatiepunt en ticketshop. Door de shop te verhuizen wil Het Fakkeltheater meer gecentraliseerd zijn. Vroeger moesten toeschouwers schipperen tussen de twee locaties waardoor vooral nieuwe toeschouwers soms wel eens verloren liepen. Dat probleem is nu van de baan. Voor deze werken kon het gezelschap rekenen op 200.000 euro subsidies van de stad. De komende weken wordt ook de voorgevel aangepakt. Die moet tegen mei klaar zijn. Hoe die er zal uitzien is nog niet duidelijk. Omdat het pand van de stad is, heeft Het Fakkeltheater zelf niet zoveel inspraak. (ADA)