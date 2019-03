Failliet café toch geopend: zaak verzegeld Sander Bral

18 maart 2019

Het politiewijkteam van de Oudaan controleerde zaterdag een café op de Waalsekaai die recent failliet was verklaard. Ondanks het faillissement bleek de zaak toch open. De curator had nochtans geen toestemming verleend voor een verdere uitbating. De zaak werd in opdracht van het parket gerechtelijk verzekerd tot alles in orde gebracht wordt door de uitbater.