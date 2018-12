Extra zitting voor kruisverhoor Masmeijer BJS

12 december 2018

17u44 0

Voor het Antwerpse hof van beroep staat donderdagmiddag een extra zitting gepland in de zaak Masmeijer over de smokkel van 467 kg cocaïne via de haven in oktober 2014.

De Nederlandse tv-presentator Frank Masmeijer riskeert daarvoor 8 jaar cel. Hij probeerde met een gehuurde bestelwagen een lading bananen op te halen. Daarin zat 467 kg coke, ter waarde van 23 miljoen euro, verstopt. De ophaling mislukte. De bende voor wie de drugs bestemd waren, pakte Masmeijer stevig aan en sloegen hem in elkaar.

Twee weken geleden bekende Masmeijer voor het eerst in vier jaar dat hij wetens en willens had meegewerkt aan de smokkel.

Na de opvallende bekentenissen van Masmeijer hadden advocaten Hans Rieder en Mounir Souidi, die een Mechelse hoofdverdachte verdedigen, gevraagd om Masmeijer aan een ‘kruisverhoor’ te mogen onderwerpen. Het hof stond een extra zitting met enkel de ondervraging van Masmeijer toe. Hij moet donderdag verplicht aanwezig zijn.