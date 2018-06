Extra workshops voor koren met Bart Peeters 29 juni 2018

02u41 0

Bart Peeters zal geen drie maar zes liveconcerten geven in de Singel, drie op 1 en 2 september 2018 en drie extra op 25, 26 en 27 september 2018 samen met een 360-koppig koor.





Zes pop-upkoren uit heel Vlaanderen (Antwerpen, Gent, Hasselt, Oostende en Leuven) krijgen de kans om samen met Bart Peeters op het podium van de Antwerpse deSingel te staan. Een team van professionele coaches zal de zangers begeleiden en klaarstomen voor een bruisende performance. Er zijn nog plaatsen voor workshops in september omdat niet alle reeds deelnemende zangers beschikbaar zijn voor de extra concerten. Je kan zo twee van de drie concerten meezingen. Het is de achtste keer dat dirigent Hans Primusz dit organiseert met telkens een andere artiest. (DILA)