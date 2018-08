Extra voorstellingen De Sinksenfoor 01 augustus 2018

Theaterstuk 'De Sinksenfoor' krijgt vier extra voorstellingen in het Fakkeltheater, van 16 tot en met 19 augustus. Het stuk is geïnspireerd op het leven van foorkramers.





De hitte heeft het publiek niet weggehouden uit het theater. De Sinksenfoor, de derde zomerproductie van Het Achterland, kan rekenen op een mooi palet aan acteurs als Carry Goossens, Linda De Ridder, Danni Heylen en Luc Caals. Je kunt nu nog boeken voor avondvoorstellingen op 16, 17 en 18 augustus (20.30 uur) én voor een matinee op 19 augustus om 15 uur.





Ticjets: www.fakkeltheater.be of via 070/24.60.36.





(PHT)