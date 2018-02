Extra veiligheids-maatregelen voor Beerschot-Lierse 17 februari 2018

02u42 0

Voor de voetbalwedstrijd tussen Beerschot-Wilrijk en Lierse van zondag 25 februari aanstaande zijn strenge veiligheidsmaatregelen van kracht.





Tijdens de vorige ontmoeting tussen beide clubs - begin januari in Lier - kwam het tot grote supportersrellen. Om een herhaling van dat scenario te voorkomen besloot de politie een aantal extra maatregelen op te leggen.





Zo kunnen er enkel inkomtickets voor deze 'risicomatch' worden gekocht in voorverkoop, op vertoon van een identiteitskaart. Per paspoort kan ook maar één ticket worden aangeschaft. Dit allemaal om te vermijden dat er supporters in het 'verkeerde' vak zouden terecht komen. (KDC)