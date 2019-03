Extra patrouilles langs Antwerpse moskeeën na aanslagen in Nieuw-Zeeland. Moslimgemeenschap vraagt ook para’s. ADA

15 maart 2019

11u51 5 Antwerpen De Antwerpse politie zal extra patrouilleren aan de Antwerpse moskeeën op piekmomenten zoals het Vrijdaggebed. Die beslissing werd genomen nadat in Nieuw-Zeeland 49 doden vielen bij verschillende terroristische aanvallen op moskeeën. Maar de Moslimgemeenschap wil meer: “Wij voelen ons al een tijdje niet meer veilig.”

Naar aanleiding van de aanslag op moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland, zal de Antwerpse politie de moskeeën in Antwerpen extra in de gaten houden. Op dit moment is er geen concrete dreiging daarom zal de politie voorlopig enkel de patrouilles opdrijven. “Op piekmomenten zoals het Vrijdaggebed zullen patrouilles voorbij rijden om een oogje in het zeil te houden. Voorlopig houden we het hierbij omdat er geen concrete dreiging is geuit. Dat betekent niet dat deze patrouilles opgedreven kunnen worden als dat nodig zou zijn,” vertelt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Lokale Politie.

Maar dat vind de Antwerpse Moslimsgemeenschap niet voldoende. “Wij voelen ons al een tijdje bedreigd en stellen vast dat we het ondertussen wel verdienen om ook extra beveiligd te worden. Ik merk op dat de para’s grotendeels in de Joodse buurt gebruikt worden terwijl er toch ook geen concrete dreiging tegenover hen is? Begrijp me niet verkeerd, die mensen moeten ook beveiligd worden maar na de aanslag in Nieuw-Zeeland denk ik dat wij daar evenveel recht op hebben,” vertelt Nuri Güler, een Antwerpse Moslim. “En dat is niet alleen mijn mening maar de hele Moslim gemeenschap denk hier zo over.”

Bij twee schietpartijen in moskeeën in Christchurch zijn 49 doden gevallen en 48 gewonden, van wie een twintigtal zwaargewond is. Het is de bloedigste terroristische aanslag ooit in Nieuw-Zeeland, dat vijf miljoen inwoners telt en waar iets meer dan 1 procent van de bevolking islamitisch is. Vier verdachten zijn aangehouden, onder wie een Australiër met extreemrechtse sympathieën. Het gaat om de schutter die de schietpartij live uitzond en kort voor de aanslag een manifest online plaatste waarin hij zijn motief verklaart. De daders, vermoedelijk uit extreemrechtse en racistische kringen, schoten met automatische wapens op de gelovigen. Er zijn drie mannen en een vrouw gearresteerd.