Extra onderzoek naar val vrouw van 7de verdieping 01 maart 2018

Er is een gerechtelijk onderzoek geopend naar het overlijden van Heema R. (34) die op 9 februari dood op de Kattendijkdok-Westkaai werd aangetroffen. De vrouw was uit het raam van de zevende verdieping gevallen. Het stoffelijke overschot werd 's morgens rond 6u30 door personeel van een cruiseschip opgemerkt. Uit de lijkschouwing zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat het hier om een verdacht overlijden gaat. Daarom is het dossier nu overgemaakt aan de moordbrigade van de federale gerechtelijke politie. Het parket bevestigt dat: "Omdat het om een jong slachtoffer gaat, openen wij een gerechtelijk onderzoek. De politie gaat na of het hier om een ongeval gaat, of dat er meer aan de hand is." Het slachtoffer was afkomstig uit het Limburgse Hoeselt maar woonde al een tijdje in Antwerpen. Zij was van Indiase afkomst. Volgens kennissen werkte zij als kapster bij De Cliënt in Antwerpen. De bewoners van het gebouw hadden niets verdacht gemerkt. Een bewoonster: "Ik ben 's morgens wakker geworden van de blauwe zwaailichten onderaan onze woonblok. Niemand kende die vrouw. In ons gebouw verhuren veel eigenaars hun appartement. Daarom hebben wij weinig contact met elkaar." (BJS)