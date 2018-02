Extra maatregelen voor getroffen handelaars 23 februari 2018

De stad zit, niet verwonderlijk, verveeld met de kwestie van de knip. Elke dag kan de schepen van Mobiliteit, tevens de schepen van Middenstand, ook zien welke zaken er op de fles gaan vanwege de wegenwerken. Hij heeft dan ook samengezeten met zijn collega's Johan Van Overtveldt (federaal minister voor Financiën) en Philippe Muyters (Vlaams minister van Economie) om enkele maatregelen te treffen.





Zo zou er fiscaal een oplossing moeten komen zoals een spreiding of uitstel van RSZ. Maar ook de minderhinder-premie van minister Muyters, waarbij handelaaars 2.000 euro krijgen, zal nu toegekend worden aan de handelaars van de Leien.





Omdat deze werken begonnen zijn voor de toekenning van de premie, konden deze mensen daar oorspronkelijk geen beroep op doen. Dat wordt nu aangepast. Daarnaast worden er ook overbruggingskredieten of rentetoelagen voorzien. Ook de stad past een cent bij.





"Dit is een moeilijke boodschap om te brengen aan de handelaars daar. Daarom ook dat we een aantal maatregelen nemen. Als stad trekken we ook de promotie-premies op. Als een handelaarsvereniging een actie op poten wil zetten om mensen te lokken zullen wij daar drievierde in bijpassen. Tot nog toe was dat geplafonneerd op 5.000 euro, dat wordt 15.000 euro." (NBA)