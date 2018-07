Expo, wandeling en concert vieren Gilbert van Schoonbeke 07 juli 2018

02u46 0

De stad gaat samenwerken met De Vrienden van het Brouwershuis voor de herdenking van het vijfhonderdste geboortejaar van Gilbert van Schoonbeke. In 2019 mogen we ons opmaken voor een expo in het Maagdenhuis, een wandeling langs de gebouwen uit de tijd van de urbanist en concerten.





Van Schoonbeke (1519-1556) legde in onze Gouden Eeuw één derde van alle nieuwe straten in Antwerpen aan. Hij herbouwde de stadswallen, de Nieuwstad en de Stadswaag en liet voor zestien brouwerijen het Waterhuis - nu Brouwershuis - optrekken. De renovatie daarvan is goedgekeurd, maar er moet nog worden gewacht op een subsidie van de Vlaamse overheid.





De stad schuift al een tentoonstelling, een wandeling en een concert met zestiende-eeuwse muziek naar voor. Vzw De Vrienden van het Brouwershuis heeft nog een reeks voorstellen uitgewerkt. "We gaan zeker een populair-wetenschappelijk boek uitgeven, een symposium organiseren en een concert met Stef Bos op touw zetten", zegt voorzitter Wilfried Patroons. Stef Bos is afkomstig van Veenendaal (Nederland). Van Schoonbeke haalde er de turf die als brandstof diende voor de steenbakkerijen in de Rupelstreek. (PHT)