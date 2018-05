Expo toont 31 ontwerpen overkapping Ring 26 mei 2018

Zes internationale ontwerpteams hebben de voorbije acht maanden plannen getekend voor de overkapping van de Antwerpse Ring. Dat gebeurde in samenspraak met burgers en organisaties. Vanaf vandaag kan het grote publiek de 31 Ringprojecten gaan bekijken. Dit weekend loopt van 13 tot 18 uur de expo in het Flanders Meeting & Convention Center (Elisabethzaal) aan het Koningin Astridplein. Maandag 28 mei (17-22 uur) is dat in het Sint-Anneke Centrum, Hanegraefstraat 5, Linkeroever. Kunstencentrum deSingel, Desguinlei, is aan de beurt op dinsdag 29 en woensdag 30 mei, eveneens 17-22 uur. (PHT)