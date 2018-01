Expo rond kunstenaar Joseph Beuys 02u28 0

In het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) kan je nog tot 21 januari terecht voor een tentoonstelling over Antwerps kunstenaar Joseph Beuys. De tentoonstelling onderzoekt zowel de activiteiten van Beuys in Antwerpen in de jaren zestig en zeventig, als zijn relevantie voor de nieuwe generatie kunstenaars. 'Joseph Beuys - Groeten van de Euraziaat' toont veel belangrijke werken van Beuys, waaronder een aantal installaties die verband houden met belangrijke acties, zoals Eurasienstab (Eurazische Staf, 1968), en Honigpumpe am Arbeitsplatz (Honingpomp in de Werkplaats, 1977). De tentoonstelling belicht ook de lang vergeten activiteiten van de Antwerp Free International University, die door Beuys en lokale kunstenaars in de vroege jaren tachtig werd opgericht. Het is de eerste grote tentoonstelling van werken van Joseph Beuys in België sinds de jaren tachtig. (ADA)