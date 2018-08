Expo over jarige kathedraaltoren 20 augustus 2018

De Onze-Lieve-Vrouwetoren viert zijn 500ste verjaardag. Daarom organiseert de stad vanaf 17 augustus tot en met 3 september de expositie #onzetoren500 in de kathedraal.





De tentoonstelling biedt historische info over de kathedraal, de bouw en restauratie van de toren, de beiaard en nog veel meer. Bovendien krijgen alle Antwerpenaren ook de mogelijkheid om deel uit te maken van de expo met een eigen foto van de Onze-Lieve-Vrouwetoren.





Iedereen kan zijn of haar origineelste foto van de toren voor 23 augustus insturen via Instagram met #onzetoren500 of per mail naar onzetoren500@stad.antwerpen.be. De meest originele foto's krijgen een mooie plek in de tentoonstelling op 1 september.





(BJS)