Expo focust op ‘roos zonder doornen’ Dieter Lizen

19 februari 2019

16u42 0

In samenwerking met de International Camellia Society (ICS) organiseert het Rivierenhof op 30 en 31 maart 2019 een thema-expositie over een bijzondere plantenfamilie afkomstig uit Zuidoost Azië: de camelia. Deze roos zonder doornen werd in de 19de eeuw door Belgische veredelaars ontwikkeld tot vierhonderd camelia’s. Je kan de geschiedenis en het erfgoed ontdekken in de galerij van het Rivierenhof. Ontdek de collectie van het provinciaal groendomein of woon lezingen bij van experts die je leren hoe je deze bijzondere bloem het best verzorgt. Tijdens het hele weekend zijn leden van de ‘International Camellia Society’ (ICS) van 10u tot 17u aanwezig om al je eventuele vragen te beantwoorden. De planten zijn ook het hele weekend te koop. De toegang, de geleide wandeling en het bijwonen van de lezingen zijn gratis en zonder inschrijving.