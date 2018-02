Expo "90 jaar Coca-Cola, een Belgische love story" 17 februari 2018

02u46 0 Antwerpen Om haar 90e verjaardag in ons land te vieren, organiseert Coca-Cola van eind februari tot midden maart de expo "90 jaar Coca-Cola, een Belgische love story" in het Belgische hoofdkwartier in Anderlecht.

Coca-Cola trakteert geïnteresseerden op een bezoek aan de hoofdzetel van Coca-Cola aan de Bergensesteenweg in Anderlecht. "Een virtuele tour in het R&D-lab (Research & Development) kon op de expo ontbreken niet", zegt Ben Bijnens, directeur Begië van Coca-Cola Services. "Het is een van de grootste innovatiecentra wereldwijd, waar we voor meer dan 122 landen nieuwe drankjes ontwikkeld."





De bezoekers kunnen ook deelnemen aan een muziekquiz en ze kunnen tal van andere interactieve snufjes ontdekken. Bijnens: "We gingen bijvoorbeeld met Kristof Van Gansen, achterkleinneef van de man waarmee het allemaal begon - Gustave Van Gansen - op zoek naar de plekken in Antwerpen waar Coca-Cola aan z'n avontuur in België begon. Maar ook Chokri Mahassine, organisator van Pukkelpop, vertelt over de samenwerking met ons. En niet te vergeten: het is dé gelegenheid om onze 17 merken in België te proeven." (BJS)